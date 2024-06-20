Подозреваемого в разжигании ненависти к русским блогера задержали в Горловке

ФСБ задержала жителя Горловки, подозреваемого в разжигании ненависти к русским

Жителя Горловки, подозреваемого в публикации постов, разжигающих ненависть к русским, задержали сотрудники управления ФСБ по ДНР. По информации ведомства, блогер публиковал в Сети видеоролики и комментарии такого характера.

Против автора постов возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники УФСБ устанавливают причастность подозреваемого к работе на спецслужбы Украины.

Оперативные материалы ведомство передало в СУ СК России по ДНР для принятия дальнейшего процессуального решения.

На минувшей неделе ФСБ сообщила о задержании жителя Камчатки по подозрению в сотрудничестве с СБУ. По данным ведомства, мужчина после начала СВО наладил сотрудничество с украинской службой безопасности.

«Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», — уточнили в пресс-службе.