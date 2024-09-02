Подозреваемого в нападении на таксиста в Люберцах задержали

СК сообщил о задержании подозреваемого в нападении на водителя такси в Люберцах

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на таксиста в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

Подозреваемым оказался мужчина 1994 года рождения. По данным ведомства, конфликт произошел 30 августа. Задержанный отказался заплатить за проезд после завершения поездки. Мужчина вышел из машины, но продолжил агрессивно себя вести и избил водителя такси. После скрылся с места происшествия.

«С задержанным работает следователь. В ближайшее время ему предъявят обвинение и по ходатайству следствия судом будет избрана мера пресечения», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители возбудили дела о хулиганстве, а также о мошенничестве из-за отказа оплачивать проезд.

Пострадавший таксист рассказал 360.ru, что получил травму головы. По его словам, он стал не первой жертвой задержанного. Как заметил пострадавший, другие водители тоже не получали от него оплату.

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