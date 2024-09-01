«Сказал, платить не будет». Избитый таксист в Люберцах рассказал о нападении пассажира
Таксист в Люберцах: пассажир его избил из-за нежелания платить за проезд
В Подмосковье мужчина из Дагестана избивал таксистов, чтобы не платить за проезд. Один из пострадавших — таксист по имени Денис — рассказал 360.ru, что получил травму головы.
Нападение на таксиста
Агрессивного «зайца» таксист подвез вечером 30 августа. В заказе клиент указал оплату наличными, но когда машина приехала в пункт назначения на улице Инициативной, отказался раскошеливаться и сбежал.
Словесный конфликт, в итоге он меня исподтишка ударил. <…> Он сказал, [платить] не будет, вышел и ушел в неизвестном направлении. Я пару ласковых слов крикнул ему, начал движение, и он подбежал, начал махать руками.
Денис
Пострадавший таксист
Во время перепалки перевозчик случайно разбил две машины, стоявшие неподалеку, из-за того, что потерял управление, когда у него хлынула кровь.
Собеседник 360.ru отметил, что врачи уже наложили ему швы на рассеченную губу и назначили дополнительное обследование.
«Кулаком он мне урон наносил, губу разбил. Врачи сказали, подозрение на сотрясение, надо МРТ сделать. Сейчас уже немного лучше, в больнице сижу», — сказал он.
Дело о хулиганстве
Пострадавшего таксиста пригласили в полицию для дачи показаний.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Люберецкая городская прокуратура взяла расследование дела под контроль, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В настоящее время следователями, криминалистами совместно с оперативными сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на установление участника противоправных действий», — говорится в сообщении СК.
Таксист подтвердил 360.ru, что стал не единственным пострадавшим от рук агрессивного пассажира. Другие водители тоже не получали от него оплату.