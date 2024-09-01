«Сказал, платить не будет». Избитый таксист в Люберцах рассказал о нападении пассажира

Таксист в Люберцах: пассажир его избил из-за нежелания платить за проезд

В Подмосковье мужчина из Дагестана избивал таксистов, чтобы не платить за проезд. Один из пострадавших — таксист по имени Денис — рассказал 360.ru, что получил травму головы.

Нападение на таксиста

Агрессивного «зайца» таксист подвез вечером 30 августа. В заказе клиент указал оплату наличными, но когда машина приехала в пункт назначения на улице Инициативной, отказался раскошеливаться и сбежал.

Словесный конфликт, в итоге он меня исподтишка ударил. <…> Он сказал, [платить] не будет, вышел и ушел в неизвестном направлении. Я пару ласковых слов крикнул ему, начал движение, и он подбежал, начал махать руками.

Денис

Пострадавший таксист

Во время перепалки перевозчик случайно разбил две машины, стоявшие неподалеку, из-за того, что потерял управление, когда у него хлынула кровь.

Собеседник 360.ru отметил, что врачи уже наложили ему швы на рассеченную губу и назначили дополнительное обследование.

«Кулаком он мне урон наносил, губу разбил. Врачи сказали, подозрение на сотрясение, надо МРТ сделать. Сейчас уже немного лучше, в больнице сижу», — сказал он.

Дело о хулиганстве

Пострадавшего таксиста пригласили в полицию для дачи показаний.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Люберецкая городская прокуратура взяла расследование дела под контроль, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Телеканал «360»

«В настоящее время следователями, криминалистами совместно с оперативными сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на установление участника противоправных действий», — говорится в сообщении СК.

Таксист подтвердил 360.ru, что стал не единственным пострадавшим от рук агрессивного пассажира. Другие водители тоже не получали от него оплату.

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Belkin Alexey/news.ru

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