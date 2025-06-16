ФСБ сорвала подрыв авто чиновника в Херсонской области

Завербованный украинскими спецслужбами россиянин планировал подорвать автомобиль одного из чиновников в Херсонской области. Покушение успели предотвратить сотрудники ФСБ.

Задержание провели, когда злоумышленник пытался реализовать преступный замысел.

При досмотре силовики обнаружили и изъяли у мужчины взрывчатое вещество иностранного производства марки С-4 массой 1250 граммов, электродетонатор и программируемый блок управления.

Против агента украинских спецслужб возбудили дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

«От задержанного получены признательные показания. Санкция указанных статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас специалисты устанавливают личности тех, кто оказывал содействие преступнику.