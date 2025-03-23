Подмосковный сантехник нашел тело младенца в канализационной трубе

Сантехники при расчистке засора в жилом доме в Подмосковье обнаружили в трубе мертвую новорожденную девочку. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

Страшную находку совершили в подвале дома в деревне Емельяновка.

«В ходе проведения слесарем работ по очистке системы канализации в подвальном помещении жилого многоквартирного дома в городском округе Коломна, в одной из труб обнаружено тело младенца», — отметили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Ход расследования контролирует Коломенская городская прокуратура

«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — добавили в пресс-службе ведомства.

Следователи установят все обстоятельства случившегося, а также личность и местонахождение роженицы.

Ранее суд приговорил к 18 годам колонии жительницу Пермского края, которая убила своего ребенка, спрятала тело в чемодан и выкинула его на помойку. Следствие доказало, что женщина задушила сына и попыталась скрыть улики.