Подмосковная ведьма Алена Полынь получила два года колонии. В чем ее обвинили?

Автор книги «Мое имя Полынь» получила два года колонии за призывы к экстремизму

Ивантеевский городской суд Московской области приговорил «ведьму» Елену Суликову, выступающую под псевдонимом Алена Полынь, к двум годам колонии за призывы к экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В суде установлено, что в период с января 2020 года по декабрь 2023 года подсудимая, выступая под псевдонимом «Алена Полынь», создала литературное произведение «Мое имя Полынь», содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении указанной группы лиц.

Суликова обратилась в издательство, которое напечатало ее книгу тиражом около 200 копий. Затем книги выложили на продажу на одном из маркетплейсов.

«Согласно заключению комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой судебной экспертизы, литературное произведение содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — отметили в пресс-службе.

Женщина полностью признала свою вину в совершении преступлений. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, на два года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

