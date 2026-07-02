Поддельный Серкан Болат обманул влюбленную поклонницу из Краснодара

Нигериец выдал себя за Серкана Болата и выманил у краснодарки 3 млн рублей

Жительница Краснодара перевела три миллиона рублей нигерийцу, выдававшему себя за турецкого актера Керема Бюрсина. Подставной Серкан Болат получил 3,5 года колонии за мошенничество, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Айро Чинеду Эммануэль в апреле 2024 года познакомился с женщиной в мессенджере, представившись звездой турдизи. Несколько месяцев они вели романтическую переписку.

Бюрсин якобы решил приехать из Турции в Россию, но ему на не хватало денег на решение организационных вопросов. Поклонница перевела на счет несуществующего менеджера актера три миллиона рублей.

Для того чтобы их обналичить, нигериец привлек ничего не подозревавших знакомых в Москве. Попавшись на обмане, он не признал вину. Первомайский районный суд Краснодара приговорил его к 3,5 года колонии общего режима и взыскал украденные деньги.

Ранее похожим образом обманули француженку. Мошенник представлялся Брэдом Питтом.