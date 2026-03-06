Под Ростовом задержали наркоторговца, который отправлял вещества в посылках с продуктами

Силовики пресекли деятельность местного жителя, подозреваемого в незаконном распространении наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Мужчина рассылал запрещенные препараты в разные регионы России, маскируя их в продуктах и бытовых предметах. Посылки он передавал через транспортно-экспедиционные компании.

Задержать подозреваемого удалось на территории Миллеровского района. Взяли с поличным, когда он отправлял посылку в Ингушетию. В коробке с продуктами нашли сильнодействующие вещества.

Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело.

До этого в Крыму силовики пресекли канал поставки синтетических наркотиков. Следствие считает, что двое жителей Керчи купили метадон в Петербурге и собирались распространять на полуострове.