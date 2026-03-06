Под Ростовом задержали наркоторговца, который отправлял вещества в посылках с продуктами
Силовики пресекли деятельность местного жителя, подозреваемого в незаконном распространении наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Мужчина рассылал запрещенные препараты в разные регионы России, маскируя их в продуктах и бытовых предметах. Посылки он передавал через транспортно-экспедиционные компании.
Задержать подозреваемого удалось на территории Миллеровского района. Взяли с поличным, когда он отправлял посылку в Ингушетию. В коробке с продуктами нашли сильнодействующие вещества.
Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело.
