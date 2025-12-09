Под Магаданом задержали банду за незаконный оборот драгметаллов

Силовики задержали в Магаданской области банду, которая занималась незаконным оборотом драгоценных металлов в крупном размере. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Один из задержанных создал под Магаданом преступную группировку, куда вовлек соучастников. Члены банды совершали тяжкие преступления, связанные с незаконным приобретением и перевозкой драгметаллов в крупном размере.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ в оборудованных тайниках транспортных средств, а также в жилых помещениях обнаружены и изъяты слитки драгоценных металлов (золота и серебра) общей массой около 70 килограмм», — заявили в ведомстве.

Следователи заели уголовное дело, обвиняемых заключили под стражу.

