Подозреваемых в многомиллионных хищениях у бойцов СВО поймали под Новосибирском

Полицейские совместно с оперативниками ФСБ в Новосибирской области задержали 11 подозреваемых в хищении более 5,2 миллиона рублей у военных, убывших в зону спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что злоумышленники с июля по октябрь 2025 года искали данные о гражданах, пожелавших подписать контракт с Минобороны.

Под разными предлогами аферисты убеждали этих людей оформить доступ к счету путем оформления доверенности или передать банковские карты. Заработанные деньги потерпевших они присвоили себе.

«Причиненный ущерб составил более 5,2 миллиона рублей. Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых», — написала Волк.

Правоохранители изъяли смартфоны, копии документов и банковские карты военнослужащих в ходе обысков. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество», решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее жителя Анадыря задержали за кражу денег у участника СВО.