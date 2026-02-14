Победителя «Танцев со звездами» отпустили под подписку по делу о хищениях
Победителя шоу «Танцы со звездами» Леденева отпустили под подписку о невыезде
Следствие отпустило соучредителя подрядной организации «Интертехника» Алексея Леденева под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщил ТАСС.
По информации источника, он вместе с бывшим директором компании Юрием Чернышевым и бизнес-партнером Алексеем Мороховым дал признательные показания по уголовному делу о хищении при поставках фальсифицированных компонентов концерну «Калашников».
Также следствие расторгло с Леденевым и Мороховым соглашение о сотрудничестве.
Морохову продлили срок ареста до 12 мая 2026 года включительно. Черышев в настоящее время также под подпиской о невыезде.
Осенью 2024 года следователи в Ивановской области завели дело по статье о хищении в крупном размере у «Калашникова». Морохову, Чернышеву Леденеву вменили причинение ущерба концерну на сумму более 32 миллионов рублей.
В 2010 году Леденев победил на шоу «Танцы со звездами».