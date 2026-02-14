Победителя «Танцев со звездами» отпустили под подписку по делу о хищениях

Победителя шоу «Танцы со звездами» Леденева отпустили под подписку о невыезде

Следствие отпустило соучредителя подрядной организации «Интертехника» Алексея Леденева под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщил ТАСС .

По информации источника, он вместе с бывшим директором компании Юрием Чернышевым и бизнес-партнером Алексеем Мороховым дал признательные показания по уголовному делу о хищении при поставках фальсифицированных компонентов концерну «Калашников».

Также следствие расторгло с Леденевым и Мороховым соглашение о сотрудничестве.

Морохову продлили срок ареста до 12 мая 2026 года включительно. Черышев в настоящее время также под подпиской о невыезде.

Осенью 2024 года следователи в Ивановской области завели дело по статье о хищении в крупном размере у «Калашникова». Морохову, Чернышеву Леденеву вменили причинение ущерба концерну на сумму более 32 миллионов рублей.

В 2010 году Леденев победил на шоу «Танцы со звездами».