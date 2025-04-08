Победитель «Танцев со звездами» признал вину по делу о хищении у «Калашникова»
Победитель «Танцев со звездами» Леденев признал вину по делу о «Калашникове»
Соучредитель подрядной организации «Интертехника» Алексей Леденев, победивший на шоу «Танцы со звездами» в 2010 году, признал вину в уголовном деле о хищении более 32 миллионов рублей при поставках бракованных фрагментов концерну «Калашников». Об этом сообщил ТАСС.
До этого стало известно, что проходящий по делу технический руководитель подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов тоже признал вину. Его отправили в СИЗО еще осенью прошлого года.
«Причастность Леденева А.С. к инкриминируемому ему деянию подтверждается <…> показаниями свидетелей, показаниями обвиняемого Морохова А.С., признательными показаниями самого Леденева», — процитировало агентство фрагмент из судебных материалов.
Ранее Леденева отправили под домашний арест до 12 мая. Суд запретил ему выходить из дома и общаться с кем-то, кроме родственников и адвоката. Также фигуранту нельзя отправлять письма и пользоваться любыми средствами связи, в том числе интернетом.
По данным следователей, с октября 2023 года по ноябрь 2024-го Леденев и Морохов закупили китайские дешевые бракованные детали и поставили их «Калашникову». Ущерб превысил 32 миллиона рублей.