Победитель «Танцев со звездами» признал вину по делу о хищении у «Калашникова»

Победитель «Танцев со звездами» Леденев признал вину по делу о «Калашникове»

Соучредитель подрядной организации «Интертехника» Алексей Леденев, победивший на шоу «Танцы со звездами» в 2010 году, признал вину в уголовном деле о хищении более 32 миллионов рублей при поставках бракованных фрагментов концерну «Калашников». Об этом сообщил ТАСС .

До этого стало известно, что проходящий по делу технический руководитель подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов тоже признал вину. Его отправили в СИЗО еще осенью прошлого года.

«Причастность Леденева А.С. к инкриминируемому ему деянию подтверждается <…> показаниями свидетелей, показаниями обвиняемого Морохова А.С., признательными показаниями самого Леденева», — процитировало агентство фрагмент из судебных материалов.

Ранее Леденева отправили под домашний арест до 12 мая. Суд запретил ему выходить из дома и общаться с кем-то, кроме родственников и адвоката. Также фигуранту нельзя отправлять письма и пользоваться любыми средствами связи, в том числе интернетом.

По данным следователей, с октября 2023 года по ноябрь 2024-го Леденев и Морохов закупили китайские дешевые бракованные детали и поставили их «Калашникову». Ущерб превысил 32 миллиона рублей.