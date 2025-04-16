По следам Смирнова. В России предложили приравнять коррупцию к госизмене

Коррупцию в особо крупных размерах следует квалифицировать как госизмену, потому что она ослабляет государство изнутри. Политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко заявил об этом 360.ru.

«Мы не можем больше рассматривать такие преступления как экономические. Это не просто воровство. Это сознательное ослабление государства изнутри — в момент, когда идет борьба за внешнюю стабильность. Именно поэтому я считаю необходимым приравнять коррупцию в особо крупных размерах к государственной измене», — сказал он.

Ярошенко призвал в первую очередь ужесточить наказание за преступления со средствами, выделенными на оборонные нужды, приграничную инфраструктуру, мобилизационные и стратегические задачи. В качестве примера он привел дело бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова.