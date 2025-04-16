По следам Смирнова. В России предложили приравнять коррупцию к госизмене
Политолог Ярошенко назвал преступление Смирнова госизменой, а не коррупцией
Коррупцию в особо крупных размерах следует квалифицировать как госизмену, потому что она ослабляет государство изнутри. Политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко заявил об этом 360.ru.
«Мы не можем больше рассматривать такие преступления как экономические. Это не просто воровство. Это сознательное ослабление государства изнутри — в момент, когда идет борьба за внешнюю стабильность. Именно поэтому я считаю необходимым приравнять коррупцию в особо крупных размерах к государственной измене», — сказал он.
Ярошенко призвал в первую очередь ужесточить наказание за преступления со средствами, выделенными на оборонные нужды, приграничную инфраструктуру, мобилизационные и стратегические задачи. В качестве примера он привел дело бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова.
Вопрос здесь не в формальной квалификации — вопрос в сути происходящего. Если в результате воровства не достроены оборонные рубежи — это не экономический ущерб, это угроза национальной безопасности. Это не халатность, это сознательное ослабление страны, ее границ, ее военного потенциала.
Алексей Ярошенко
Юридически госизмена связана с действиями в пользу другого государства. Однако, по мнению собеседника 360.ru, действия коррупционера тоже являются таковой, ведь украв государственные средства, он ослабил фронт и помог врагу. Ярошенко назвал это изменой, адаптированной к условиям XXI века.
«Такое решение не станет проявлением жестокости, как могут сказать либеральные комментаторы. Это будет акт государственной зрелости. Люди в стране требуют справедливости», — заявил он.
Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы заключил Смирнова под стражу на два месяца. Он не признал вину в мошенничестве организованной группой с выделенными АО «Корпорация развития Курской области» деньгами на строительство защитных сооружений.