«По-другому не мог». Убийца Супоницкого написал жене в день расправы

Бывший топ-менеджер строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев написал жене перед расправой над архитектором Александром Супоницким. Об этом сообщил сайт 78.ru .

По данным издания, Козырев предупредил супругу, что в течение дня к ней могут прийти правоохранители. Также он не исключил, что будут оперативные действия.

«Сегодня придут с обыском. Прости меня за все. По-другому не мог! Очень вас люблю», — написал он.

Супоницкого убили утром 8 октября, когда он вышел провожать дочь в школу. Архитектора поставили на колени и выстрелили ему в затылок. После этого убийца спустился в арендованную квартиру и свел счеты и жизнью.

Следователи назвали главной версией убийства Супоницкого в Петербурге конфликт на почве финансовых взаимоотношений. Стало известно, что подозреваемый долгое время следил за жертвой. Он снял комнату в квартире в том же доме, где жил Супоницкий.