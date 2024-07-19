Бастрыкин потребовал переквалифицировать дело о нападении на депутата Госдумы

СК поручил переквалифицировать дело о нападении на депутата Госдумы на покушение

Фото: РИА «Новости»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении мигрантов на депутата Государственной думы Михаила Матвеева в Самаре на покушение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С учетом общественного резонанса и обстоятельств произошедшего председатель СК поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области <...> переквалифицировать действия нападавших как на покушение на убийство, доложить об установленных обстоятельствах и ходе расследования», — заявили в СК.

В пресс-службе добавили, что правоохранители установили и задержали участников потасовки. В ближайшее время в суд поступит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Нападение на Матвеева произошло днем ранее, 18 июля. Изначально следователи завели дело о хулиганстве. Сам депутат заявлял 360.ru, что после ЧП обратился в больницу.

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