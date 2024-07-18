Мигранты разбили голову депутату Госдумы в Самаре

Депутат Госдумы Матвеев снял на видео нападение мигрантов в Самаре

Группа мигрантов напала на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самаре. Видео с места происшествия политик опубликовал в Telegram-канале.

На снятых им кадрах можно увидеть, как Матвеев подошел к группе молодых людей и попросил их прекратить хулиганить. А в ответ получил удар в голову. Мигранты разбежались, их начал преследовать водитель депутата.

Матвеев заявил, что получил ранение головы при попытке остановить мигрантов, которые избивали прохожих. Он пояснил, что всего на месте были трое иностранцев.

«Шли с палкой и избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, тут же получил удар в голову», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что 40 минут ждет полицию и скорую. По его словам, одного из участников конфликта удалось задержать, чтобы передать в руки правоохранителей.

«У нас мигрантский беспредел на улицах. Может быть, и не надо было выходить из машины, но гражданское воспитание не позволило», — подчеркнул он.

В ходе общения с задержанным мигрантом депутат выяснил, что парень приехал из Узбекистана и получил российский паспорт.

Врач уточнил, что Матвеев получил удар бутылкой по голове. В беседе с 360.ru депутат заявил, что все еще находится в больнице и ждет обследования на сотрясение мозга.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции Самары узнали о конфликте на улице в ходе мониторинга интернета и задержали двух участников драки. Пострадавшего забрали в больницу на скорой. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

В минувший понедельник, 15 июля, мигранты устроили драку с жителями деревни Марусино в городском округе Люберцы. В ходе конфликта к иностранцам приехали их земляки, которые устроили стрельбу из травматических пистолетов. Ранения получили четверо участников конфликта.

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