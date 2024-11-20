Следователи ужесточили обвинение Тимуру Иванову по делу о растрате

ТАСС: СК вменил Иванову два случая растраты и отмывание денег банка

Следственный комитет РФ ужесточил обвинения бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, вменив ему создание устойчивой преступной группы, совершение двух особо крупных растрат и легализацию денежных средств банка «Интеркоммерц». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание группы из числа банкиров, занимавшихся выводом денежных средств из банка „Интеркоммерц“ через подконтрольные счета фигурантов. Сумма составила более 3,9 миллиарда рублей», — уточнило агентство.

Обвинения по двум эпизодам особо крупной растраты касаются сделок с паромами. Ущерб от них составил более 205 миллионов рублей.

Следователи планируют вскоре допросить Иванова, а также предъявить новое обвинение его бывшему подчиненному Антону Филатову.

Ранее суд арестовал московскую квартиру Иванова площадью свыше 300 квадратных метров и стоимостью 500 миллионов рублей.