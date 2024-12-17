Экс-замминистра обороны Иванов прятал незаконные деньги на счетах родственников

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов распределял полученные незаконным путем деньги по счетам родственников. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты ознакомились с документами следователей. Правоохранители выяснили, что Иванов пытался скрыть свое участие в коррупционных схемах, поэтому переоформлял имущество на родителей, бывшую и нынешнюю жен.

Ранее стало известно, что СК России ужесточил обвинения экс-замминстра. Ему вменили создание устойчивой преступной группы, совершение двух крупных растрат, а также легализацию денег банка «Интеркоммерц». Обвинения по растратам касаются сделок с паромами. Ущерб от них — более 205 миллионов рублей.

Еще одним фигурантом дела о растрате на паромах стал глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Он находится под арестом с конца апреля 2024 года.