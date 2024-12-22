По делу бывшего замминистра обороны Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей

По делу о взяточничестве в особо крупном размере против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей и два ретромотоцикла. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Автомобили относятся к 1938–1977 годам производства, мотоциклы 1953 года выпуска. Среди арестованных машин — редкие Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948-го, а также Chevrolet 1941-го и «Москвич-412» 1969 года выпуска.

Всего по делу Иванова арестовали 37 транспортных средств, принадлежащих близким ему людям.

Экс-замминистра отправили в СИЗО в конце апреля. Следствие вменило Иванову получение взятки на сумму около миллиарда рублей. Подозреваемый вину не признал.

Также против Иванова восемь лет назад возбудили уголовное дело о растрате 200 миллионов рублей при продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у банка «Интеркоммерц».