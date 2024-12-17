Обвиняемого во взятках экс-замминистра обороны Иванова оставили в СИЗО

Проходящий по уголовному делу о взятках, растрате более 200 миллионов рублей и хищении средств обанкротившегося банка «Интеркоммерц» бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов остался под стражей до 23 марта 2025 года. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы, такое решение вынес Басманный суд.

Ходатайство о продлении ареста в суд подали следователи.

«Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова Тимура Вадимовича на срок три месяца, до 23 марта 2025 года», — указали в инстанции.

РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что перед началом заседания защита и обвинение поспорили о режиме проведения слушаний.

Следователи требовали закрыть зал от посторонних, а представляющий интересы Иванова адвокат Мурад Мусаев категорически возражал.

«Мы вроде как со всех защитников берем подписки о неразглашении, а потом устраиваем, следствием естественно, контролируемые так называемые утечки, связанные с дезинформацией», — объяснил он свою позицию.

Но судья не прислушался к защитнику и закрыл заседание.

В конце ноября следователи ужесточили обвинение бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по обвинению в хищении денег из банка «Интеркоммерц». Фигуранту вменили создание преступной группы, куда входили близкие к нему банкиры, которые занимались выводом средств из обанкротившегося кредитного учреждения.

Сегодня РИА «Новости» со ссылкой на документы следствия сообщило, что Иванов прятал незаконно полученные деньги на счетах родственников. Также на родных он переписывал полученное в коррупционных схемах имущество.