Начался суд над «смолинским маньяком», 14 лет державшим девушку в плену

В Советском суде Челябинска началось заседание по делу «смолинского маньяка» Владимира Ческидова. Решается вопрос о его отправке на принудительное лечение. В распоряжении 360.ru оказалось видео из зала суда.

На кадрах обвиняемый сидит за решеткой, молча и практически не шевелясь, и скрывает лицо от журналистов.

По версии следствия, в 2009 году мужчина заманил домой 19-летнюю девушку и удерживал в плену 14 лет, регулярно насилуя и заставляя работать по дому. Только в 2023 году, после того как Ческидов попал в психиатрическую клинику из-за обострения заболевания, молодая женщина смогла освободиться. Следователи, осмотрев дом, нашли расчлененные останки еще одной женщины.

Мать Ческидова предпочитала «не замечать» положение пленницы, рассказывала о «новой невестке» и даже собиралась составить на нее завещание.

Судебная экспертиза признала Ческидова невменяемым.