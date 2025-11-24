Племянника вора в законе Шакро Молодого приговорили к семи годам колонии

Двадцатидвухлетнего Виталия Калашова, племянника криминального авторитета Шакро Молодого, приговорили к семи годам колонии строгого режима. Как сообщил Telegram-канал Shot , его признали виновным в покушении на убийство после нападения в центре Москвы.

По версии следствия, 30 декабря 2024 года Калашов в нетрезвом состоянии зашел в магазин на Неглинной улице и поссорился с двумя посетителями. Конфликт продолжился уже на улице, где молодой человек достал раскладной нож и несколько раз ранил 35-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

После случившегося Калашов попытался скрыться: выбросил свой телефон, приобрел новый аппарат и сим-карту. Как ранее писали в Shot, молодого человека объявили в федеральный розыск и задержали в середине января года.

В сентябре сообщалось, что в зону спецоперации отправился осужденный за коррупцию бывший глава Следственного комитета Москвы Александр Дрыманов.

Следствие установило, что он за деньги согласился освободить из-под стражи соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец.