На СВО поехал экс-глава СК Москвы Дрыманов. Он брал взятки у Шакро Молодого

Осужденный за взятки экс-глава СК Москвы Дрыманов уехал на СВО

В зону специальной военной операции отправился осужденный за коррупцию бывший глава Следственного комитета Москвы Александр Дрыманов. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

В период отбывания наказания Дрыманов не раз просил разрешить ему отправиться на линию боевого соприкосновения, но его обращения отклонялись.

По данным издания, во время заключения у бывшего следователя обострились проблемы со здоровьем.

Медики диагностировали ему онкологическое заболевание, провели операцию, после чего суд в ноябре 2024 года освободил Дрыманова от наказания по состоянию здоровья.

После освобождения 57-летний Дрыманов лечился в Москве. Он прошел курс реабилитации, а затем вновь попросил отправки на СВО.

На этот раз просьбу удовлетворили. Дрыманов прошел обучение оператором дронов, и летом 2025 года выехал в зону конфликта.

Власти весной 2020 года признали Александра Дрыманова виновным в получении крупных взяток. Следствие установило, что он за деньги согласился освободить из-под стражи соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец.

Итальянца полиция задержала после перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве. Дрыманов взял за его освобождение, по версии следствия, около миллиона долларов.