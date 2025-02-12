Племянника Екатерины Варнавы задержали за работу на телефонных мошенников

Занимающиеся выманиванием денег у доверчивых пенсионеров телефонные мошенники наняли племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы для сбора денег со своих жертв. Как сообщил источник 360.ru, родственник звезды получил от обманутой пенсионерки из Мытищ 550 тысяч рублей.

По его словам, занимавшиеся разводом пострадавшей злоумышленники представились сотрудниками ФСБ, убедив ее отдать все деньги на хранение.

Доверчивая пенсионерка передала 4 февраля 200 тысяч рублей и еще 350 тысяч — на следующий день. За вторым траншем пришел Георгий Варнава, которого задержали сотрудники полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личности вероятных сообщников задержанного. Действовал молодой человек в сговоре с мошенниками или сам стал их жертвой, пока неизвестно.

В минувший вторник, 11 февраля, самарские полицейские задержали телефонных мошенников, обманом выманивших у местной жительницы 421 миллион рублей. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленники убедили свою жертву отдать все свои сбережения курьерам, чтобы они попали на безопасный счет.