Телефонные мошенники обманули жительницу Самары на 421 млн рублей

Полицейские задержали телефонных мошенников, похитивших 421 миллион рублей у жительницы Самары. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Аферисты представились женщине сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов и заявили о попытках неизвестных перевести деньги с ее счета на финансирование ВСУ. Женщину убедили обналичить все сбережения и передать курьерам для внесения на «безопасный счет».

В итоге потерпевшая передала мошенникам в общей сложности 421 миллион рублей. Позднее она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По подозрению в причастности к преступлению силовики задержали ранее судимого за вымогательство 22-летний жителя Саратова. В Самаре он арендовал дом, где при обысках нашли 600 тысяч рублей и 300 долларов США.

Позднее полицейские также задержали еще двух подозреваемых — жителя Саратова и Подмосковья. Еще один саратовец находится в розыске по этому делу. Фигурантов отправили под стражу, расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что жертвой мошенников стал сын бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова.