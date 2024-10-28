Пятерых участников массовой драки в парке в Пушкино задержали

Правоохранители установили и доставили в отдел пятерых участников драки в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

«Сотрудниками полиции установлены и доставлены в территориальный отдел пять участников драки в возрасте от 21 года до 25 лет, произошедшей в Центральном парке культуры и отдыха», — указали в ведомстве.

В минувшие выходные очевидцы обратились в полицию и сообщили, что в Центральном парке культуры и отдыха между двумя компаниями молодых людей начался конфликт. Словесная перепалка переросла в потасовку, после чего его участники разбежались. После два человека, один из которых несовершеннолетний, обратились за помощью к медикам.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства потасовки и других ее участников.

Видео с места конфликта появилось в распоряжении 360.ru. В драке приняли участие несколько человек. Предварительно, один из них открыл огонь из травматического пистолета.