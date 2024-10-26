После массовой драки в Пушкино возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело о хулиганстве после драки в парке в Пушкино

Правоохранители подтвердили, что в городском парке в Пушкино произошла драка, и возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Московской области.

Потасовка случилась вечером 26 октября. Сначала, по информации Следкома, между неустановленными людьми произошел словесный конфликт, затем он перерос в драку.

Полиция и Росгвардия разняли дебоширов. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство».

«В настоящее время устанавливается розыск лиц, принимавших участие в драке, и обстоятельства произошедшего», — сообщила пресс-служба.

Пушкинская городская прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку, которую начал территориальный отдел полиции. Пресс-служба прокуратуры Подмосковья сообщила, что правоохранители опросили очевидцев массовой драки.

Кадры с места конфликта показал 360.ru. В драке участвовали несколько человек, один из них, по предварительным данным, открыл огонь из травматического пистолета.