Драка со стрельбой произошла в парке в Подмосковье

В Пушкино произошла массовая драка со стрельбой, ее сняли на видео

Массовая драка со стрельбой произошла в центральном парке города Пушкино в Подмосковье. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, в потасовке участвовали несколько человек. По данным RT, один из них во время выяснения отношений достал травматический пистолет и начал стрелять.

Посетители парка, в том числе подростки, начали поспешно уходить с его территории. Причины конфликта пока неизвестны. На месте уже работают полиция и сотрудники Росгвардии.

Официальных комментариев ведомства пока не давали.

Ранее в Белгороде произошел конфликт между подростками и взрослыми мужчинами. Участников перепалки пришлось разнимать полицейским. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.