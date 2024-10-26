Драка со стрельбой произошла в парке в Подмосковье

Массовая драка со стрельбой произошла в центральном парке города Пушкино в Подмосковье. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.
Судя по видео, в потасовке участвовали несколько человек. По данным RT, один из них во время выяснения отношений достал травматический пистолет и начал стрелять.
Посетители парка, в том числе подростки, начали поспешно уходить с его территории. Причины конфликта пока неизвестны. На месте уже работают полиция и сотрудники Росгвардии.
Официальных комментариев ведомства пока не давали.
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