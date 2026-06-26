Пять человеческих голов нашли в морозильнике медцентра в Москве

В одном из медицинских центров Москвы во время следственных действий обнаружили пять человеческих голов, хранившихся в морозильной камере. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

По данным канала, находка связана с расследованием уголовного дела, возбужденного еще в феврале по статьям о превышении должностных полномочий, получении и даче взятки.

Человеческие останки могли использовать для изготовления биомоделей, предназначенных для обучения хирургов, стоматологов и косметологов. По версии следствия, их производством занимался руководитель компании «Анабиоз» Станислав Маслов, после чего такие модели продавались различным организациям.

Начальник морга Александровской больницы Андрей Кавецкий якобы ежемесячно получал около 500 тысяч рублей за незаконную передачу тел и их частей.