Суд арестовал мужчину, незаконно получавшего тела из морга в Петербурге

Суд Санкт-Петербурга заключил под стражу представителя компании «Анабиоз» Станислава Маслова. Его обвиняют в получении невостребованных тел Александровской больницы Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба судов города.

«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Станислава Маслова, обвиняемого в совершении преступлений», — отметили в пресс-службе.

Маслов с помощью уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением больницы к передаче невостребованных тел из морга. В суде сообщили, что компания «Анабиоз» осуществляет незаконную деятельность по реализации частей тела трупов. Маслову предъявили обвинение, суд заключил его под стражу до 4 апреля.

Заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы задержали. За трупы врач получал не менее 500 тысяч рублей ежемесячно.