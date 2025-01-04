Пьяный военный в Узбекистане убил человека ножом в его квартире

Пьяный солдат в Узбекистане напал на людей с ножом в квартире, есть погибший

В Нукусе, столице Каракалпакстана, нетрезвый солдат срочной службы напал с ножом на спящих в квартире людей. Пострадали пять человек и один скончался, заявили РИА «Новости» в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

В ведомстве отметили, что проходящий срочную военную службу в одной из частей в Нукусе военнослужащий 2005 года рождения в состоянии алкогольного опьянения проник с ножом в квартиру жилого дома и напал на пятерых спавших людей.

«Один человек в результате нападения скончался, остальные получили травмы», — уточнили в Генпрокуратуре Узбекистана.

Ведомство завело уголовное дело по статьям «Покушение на умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений» и «Умышленное убийство». По данным статьям подозреваемому грозит наказание до 25 лет лишения свободы. Правоохранители задержали военнослужащего, следствие по делу ведет военная прокуратура Нукуса.

Ранее вооруженный Дед Мороз застрелил предпринимателя в Чувашии.