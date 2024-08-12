Пьяный водитель без прав сбил женщину с ребенком у поликлиники Подольска

Женщина и ее двухлетний сын оказались под колесами машины, заехавшей во двор поликлиники в городском округе Подольск. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, транспортным средством управлял нетрезвый водитель.

По данным ведомства, авария произошла около 18:00 вечером в минувшую субботу, 11 августа. Получивших травмы мать и ребенка забрали прибывшие на место врачи. Следователи завели против водителя уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что сбивший женщину и ребенка водитель не в первый раз сел пьяным за руль. Его уже лишили прав за нетрезвую езду, но это не остановило его от новой поездки. В ведомстве добавили, что в ближайшее время суд изберет для водителя меру пресечения.

Минздрав Московской области уточнил, что на данный момент лечение в больнице получает только пострадавшая женщина. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. Ребенка после медицинского обследования забрал его законный представитель, который отказался от госпитализации.

По данным источника 360.ru, пострадавшая женщина находился в травматологическом отделении Подольской областной клинической больницы с ушибом левого бедра и ссадинами на пояснице.

Пьяный водитель без прав устроил смертельную аварию в Навашинском округе Нижегородской области. Мужчина не справился с управлением и отправил автомобиль в дерево. В результате столкновения от полученных травм умерла пассажирка машины.