Пьяный водитель ВАЗа спровоцировал смертельное ДТП в Нижегородской области

Авария со смертельным исходом произошла накануне в Навашинском округе Нижегородской области. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.

Водитель ВАЗа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погибла женщина-пассажир.

Полиция выяснила, что у мужчины не было водительских прав.