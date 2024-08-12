Пьяный водитель ВАЗа спровоцировал смертельное ДТП в Нижегородской области
Авария со смертельным исходом произошла накануне в Навашинском округе Нижегородской области. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.
Водитель ВАЗа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погибла женщина-пассажир.
Полиция выяснила, что у мужчины не было водительских прав.
На Западе обвинили Зеленского во лжи о Запорожской АЭС
Выставки и концерты прошли на фестивале искусства «Праздник Изразца» в Зарайске
Турниры и спортивные мастер-классы проведут в Мытищах ко Дню физкультурника
Глава Солнечногорска Константин Михальков навестил участника СВО
Почти половину российских лифтов произвели в Москве с начала года
В нападении на Курскую область участвовали иностранные наемники
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте