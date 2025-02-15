Пьяный москвич избил во дворе пенсионера. Он умер до приезда врачей

Пенсионер умер во дворе дома в Москве после нападения пьяного соседа

Кормивший бездомных кошек и птиц во дворе своего дома московский пенсионер пострадал от рук пьяного соседа, который избил его прямо на глазах людей. Мужчина в итоге скончался. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что мужчина повалил пенсионера в снег и начал бить. Нетрезвый москвич пресекал все попытки пострадавшего встать на ноги. Закончив свою экзекуцию, напавший поднял свою куртку.

Как выяснил 360.ru, свидетели вызвали на место сотрудников полиции и врачей. Прибывшие медики констатировали, что пострадавший скончался. Напавшего на пенсионера мужчину правоохранители доставили в отдел, но уже на следующие день его отпустили.