Пьяный москвич избил во дворе пенсионера. Он умер до приезда врачей
Пенсионер умер во дворе дома в Москве после нападения пьяного соседа
Кормивший бездомных кошек и птиц во дворе своего дома московский пенсионер пострадал от рук пьяного соседа, который избил его прямо на глазах людей. Мужчина в итоге скончался. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
На кадрах видно, что мужчина повалил пенсионера в снег и начал бить. Нетрезвый москвич пресекал все попытки пострадавшего встать на ноги. Закончив свою экзекуцию, напавший поднял свою куртку.
Как выяснил 360.ru, свидетели вызвали на место сотрудников полиции и врачей. Прибывшие медики констатировали, что пострадавший скончался. Напавшего на пенсионера мужчину правоохранители доставили в отдел, но уже на следующие день его отпустили.
Предварительной причиной смерти пенсионера назвали остановку сердца. До проведения медицинской экспертизы, которая свяжет приступ с избиением, напавший мужчина останется на свободе.
В конце января подмосковные полицейские задержали двух жителей Солнечногорска, избивших фельдшера скорой помощи. У пострадавшего медика диагностировали многочисленные травмы. Следователи завели против задержанных уголовное дело о хулиганстве, предусматривающее наказание до семи лет лишения свободы.