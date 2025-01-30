Мужчины избили фельдшера скорой помощи в Подмосковье

Полицейские задержали двух мужчин, которые напали на фельдшера скорой помощи в Московской области. Об этом сообщили пресс-службе подмосковного СК.

Драка произошла вечером 28 января около подъезда одного из жилых домов в Солнечногорске. По версии следствия, 43-летний и 40-летний местные жители напали на сотрудника скорой помощи. Мужчины избили его. У пострадавшего диагностировали многочисленные травмы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, а также собирают доказательства. В отношении напавших на медика возбудили уголовное дело по статье о хулиганских действиях. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в лифте жилого дома в Краснодаре избили и обокрали пенсионера. Очевидец происшествия рассказал 360.ru, что напавший на 78-летнего мужчину находился в неадекватном состоянии и пытался сбежать. Добычей злоумышленника стали бутылка водки, 300 рублей наличными и банковская карта пенсионера.