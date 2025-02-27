Пьяный экс-боксер в Томске одним ударом вырубил женщину в подъезде на глазах у ребенка

Ирина Волк: в Томске бывший боксер нокаутировал женщину на глазах у ребенка

Житель Томска ударил 44-летнюю женщину в подъезде. Атака была такой мощной, что она упала и потеряла сознание. Свидетелем нападения стал ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествие случилось в доме на улице Енисейской. На место оперативно прибыли полицейские, проверили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний мастер по ремонту холодильников, который раньше занимался боксом.

«Выяснилось, что он находился в гостях у отца, где распивал спиртные напитки, а затем спустился в лифте на первый этаж и заблокировал двери. В этот момент лифт ожидали две женщины и несовершеннолетняя дочь одной из них», — рассказала Волк.

Когда мужчина вышел из кабины, то резко ударил незнакомку в голову. Пострадавшая упала и потеряла сознание. После этого нападавший скрылся.

«В кратчайшие сроки участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Советскому району города Томска задержали подозреваемого», — отметила представитель министерства.

Против бывшего боксера возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее житель Липецка жестоко расправился с женщиной — зарубил ее топором в салоне машины. Свидетелем происходящего стала несовершеннолетняя дочь погибшей.