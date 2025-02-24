Житель Липецка зарубил знакомую топором и ножом

Жестоко расправившемуся с женщиной на глазах у дочери жителю Липецкой области предъявили обвинение. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, фигурант нанес погибшей не менее 50 ударов ножом.
Следствие установило, что утром 18 февраля подозреваемый прибыл к дому 39-летней знакомой для выяснения отношений.
В салоне машины он нанес как минимум 50 ударов топором и ножом по шее и голове жертвы. На заднем сиденье в это время находилась несовершеннолетней дочери погибшей, которая стала свидетелем преступления.
На время предварительного следствия обвиняемого отправили под стражу. Мужчина признал вину в совершении преступления. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.