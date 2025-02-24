Житель Липецка зарубил знакомую топором и ножом

Жестоко расправившемуся с женщиной на глазах у дочери жителю Липецкой области предъявили обвинение. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК , фигурант нанес погибшей не менее 50 ударов ножом.

Следствие установило, что утром 18 февраля подозреваемый прибыл к дому 39-летней знакомой для выяснения отношений.



В салоне машины он нанес как минимум 50 ударов топором и ножом по шее и голове жертвы. На заднем сиденье в это время находилась несовершеннолетней дочери погибшей, которая стала свидетелем преступления.

На время предварительного следствия обвиняемого отправили под стражу. Мужчина признал вину в совершении преступления. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Ранее на Кубани мать ударила ножом пятилетнего сына за непослушание.