Пьяные пассажиры напали на водителя рейсового автобуса под Челябинском

Житель Челябинской области устроил драку с водителем рейсового автобуса и выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

«Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств инцидента продолжается», — уточнили в полиции.

Как сообщил источник 360.ru, дебоширов было несколько. По словам очевидцев, водитель собирал деньги за проезд, но один пассажир отказался платить. Он был пьян и начал конфликтовать. В автобусе ехала еще одна нетрезвая пара. Они решили поддержать пассажира.

В салоне были дети, которые испугались ругани и начали кричать. Поэтому водитель остановил автобус, чтобы попросить пьяных выйти.

Трое вышли на остановке «Научный институт», расположенной на улице Дарвина, и сразу же набросились на водителя. Один из них достал аэрозольный пистолет и выстрелил ему в глаз. У мужчины диагностировали отслойку сетчатки. Его госпитализировали.

Ранее в Иркутске водители автобусов сцепились посреди проезжей части. Мужчины били друг друга кулаками и мешали движению. Видео потасовки попало в интернет, началась проверка.