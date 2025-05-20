Водители маршруток устроили драку в центре Иркутска

В Иркутске водители автобусов сцепились посреди проезжей части. Полиция задержала участников потасовки, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области.

Маршрутки остановились в районе сквера имени Кирова на улице Чкалова. Водители сцепились прямо посреди дороги, били друг друга кулаками и мешали другим проехать. Видео потасовки попало в интернет, началась проверка. Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчины подрались из-за разбитого зеркала.

«Личности оппонентов, участвовавших в конфликте, установлены сотрудниками Госавтоинспекции. Сейчас они доставляются в один из иркутских отделов полиции», — сообщила полиция.

Похожий случай произошел во Владивостоке. Водители автобусов сцепились в салоне. Разнять их удалось только после того, как пожилая пассажирка пригрозила полицией.