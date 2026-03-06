Пьянки и кровавые разборки. Житель многоэтажки в Кирове закошмарил соседей

Житель многоэтажки в Кирове держит в страхе весь подъезд. Мужчина постоянно устраивает ночные пьянки с громкой музыкой и кровавые разборки, сообщил источник 360.ru.

По его словам, один из жильцов дома на улице Шинников давно не дает покоя окружающим. В начале февраля он избил у лифта девушку, а недавно устроил погром на этаже.

«Сейчас ночью вместе со своей сожительницей он выбросил соседские велосипеды и детские санки с 16-го этажа», — заключил собеседник 360.ru.

Ранее со случаями хулиганства столкнулись жители Одинцова. Неизвестный в черной одежде порезал колеса нескольких автомобилей во дворе ЖК «Немчиновка». Местный житель рассказал, что подобные случаи происходят уже несколько лет.

Владельцы авто объединились и написали в полицию, чтобы привлечь вандала к ответственности. Только за одну ночь от его рук пострадали пять припаркованных возле многоэтажки машин.