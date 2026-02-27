Неизвестный несколько лет терроризирует ЖК в Одинцове, пробивая колеса машин

Неизвестный мужчина порезал колеса автомобилей во дворе жилого комплекса «Немчиновка» в Одинцове. В распоряжении 360.ru появились кадры ЧП с камер наблюдения.

На видео мужчина в черной одежде поочередно подходил к машинам, припаркованным вторым рядом. Утром жильцы заметили порезанные шины. Местный житель Иван рассказал, что подобное происходит не впервые.

«Несколько лет точно! Вопрос только — он либо кто-то еще. Одно ясно: конкретно в этом месте только он орудует! Потерпевшие написали заявления в полицию. Ищем его всем ЖК, соседи объединились, участвуют в этом так или иначе», — сказал он.

Иван добавил, что в прошлую ночь пострадали пять автомобилей, но их могло быть больше.

«Его спугнул сосед! Подошел поговорить, а тот пустился в бега. Непонятно, откуда он», — заключил местный житель.

