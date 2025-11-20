Пиво, которым спецслужбы пытались отравить офицера в ДНР, было подарком девушки

Отравленное пиво, которое пытался передать гражданин ДНР высокопоставленному офицеру Минобороны, было подарком от девушки. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Спасенный офицер рассказал правоохранителям, что перед этим познакомился в интернете с девушкой по имени Полина. Потом их переписка перешла в Telegram и длилась несколько месяцев. Женщина присылала ему фотографии и видеосообщения, поэтому сомнений по поводу ее личности у офицера не возникло.

В какой-то момент Полина заявила, что хочет передать ему две бутылки пива в подарок. Спиртное должен принести ее знакомый.

Позже выяснилось, что фото и видео дамы сгенерировали с помощью искусственного интеллекта. Под женским профилем скрывались сотрудники украинских спецслужб.

ГУР Украины завербовали гражданина ДНР, пообещав ему 5000 долларов за передачу напитка. Пиво он забрал на поле, куда подлетел дрон с посылкой.