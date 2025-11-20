Пытавшийся отравить офицера в ДНР рассказал, как получил пиво с ядом

Гражданин ДНР, который пытался передать высокопоставленному офицеру Минобороны отравленное пиво, получил его от украинских кураторов. Перед этим ему сбросили с дрона посылку со взрывчаткой и приказали спрятать. Об этом подозреваемый сообщил на допросе, видео с которого предоставил ЦОС ФСБ.

«Это было поле. В момент, когда подходил к точке, подлетел квадрокоптер, сбросил на небольшой высоте два тубуса. Пришло сообщение о том, что я должен это забрать и спрятать у себя дома», — сказал задержанный.

По его словам, вторую посылку с ядовитым напитком он получил таким же образом. Через два дня после этого куратор велел подарить ее офицеру.

«Прислал мне адрес и номер телефона, кому нужно передать. Сразу была оговорена сумма, что вместе с посылками и за передачу ее дальше мне будет выплачено 5000 долларов. По факту я оказался расходным материалом для украинских спецслужб», — добавил он.

Сам спасенный офицер рассказал правоохранителям, что познакомился с девушкой в интернете. Спустя какое-то время она захотела передать ему презент через своего знакомого. Подарком оказалось то самое ядовитое пиво. Под женским профилем скрывались представители украинских спецслужб.