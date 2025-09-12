Певцу Шарлоту, сжегшему российский паспорт, не разрешили выступить в зоне СВО

Певцу Эдуарду Шарлоту, отбывающему наказание в колонии общего режима за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, не разрешили выступать перед военными в зоне СВО. Об этом рассказал 360.ru его отец Валерий.

«У него несколько раз с руководством был соответствующий разговор. И ему надо было, конечно, подумать, взвесить все плюсы и минусы и принять довольно-таки серьезное решение. Когда он его уже принял, они отказались обсуждать дальше эту тему без объяснения причин», — заявил мужчина.

По словам Шарлота-старшего, в тот момент его сына уже готовились переводить из колонии-поселения в колонию общего режима из-за многочисленных дисциплинарных нарушений. Мужчина не исключил, что отказ связан именно с этим, но позднее музыкант сможет вернуться к этому вопросу.

В апреле артиста, ставшего фигурантом уголовного дела из-за сожжения российского паспорта и других оскорбительных перформансов, исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга.