Осужденного певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

Певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключили из списка террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (исключенные) <…> Шарлот Эдуард Валерьевич», — следует из списка.

В декабре 2023 года Шарлот стал фигурантом указанных уголовных дел. Певец признал вину и отметил, что совершил преступление неумышленно. Позже против него завели новые дела об уничтожении документа и возбуждении ненависти.

Поводом послужили видеоролики, на которых артист разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео он исполняет композицию «День Победы», прибивает к дереву фото патриарха Кирилла, крест с распятием и свой военный билет. Позже певец попросил прощения у всех верующих и патриарха.

Суд приговорил Шарлота к пяти годам шести месяцам в колонии-поселении. Обвинение просило назначить певцу семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Прокуратура сочла приговор слишком мягким.