Петербуржца задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ России по Петербургу и Ленобласти задержали местного жителя по подозрению в содействии террористической деятельности в интересах Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Подозреваемый инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем, действуя по их заданиям, собирал интересующие противника сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны», — заявили в ФСБ.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Его арестовали. Сейчас расследование продолжается.

Ранее жителя Воронежской области задержали за госизмену, подготовку к диверсии и незаконное хранение взрывчатки. Следователи выяснили, что мужчина связался с украинскими разведчиками и начал передавать им данные о силах ПВО. Потом он вытащил бомбу из тайника, чтобы подорвать энергетический объект в регионе.