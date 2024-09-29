Туристка из России погибла в Грузии во время исполнения песни «В последний раз»

Россиянка упала в подземный переход в Тбилиси и погибла на глазах у подруги

Российская туристка упала в подземный переход в Грузии. Девушка получила перелом основания черепа и погибла, сообщил Telegram-канал Shot.

Молодая россиянка шла с подругой по площади Первой республики в Тбилиси. Девушки снимали друг друга на камеру мобильного телефона и пели песню «В последний раз» ВИА «Веселые ребята».

В какой-то момент одна из них оступилась и упала в подземный переход. Момент падения попал на камеру, после ЧП телефон продолжил снимать и воспроизводить мелодию.

Пострадавшую доставили в больницу, ей диагностировали перелом основания черепа. Спасти россиянку не удалось. В память о ней в подземном переходе установили мемориал с цветами.

По данным канала, девушка жила в Москве и работала в PR-агентстве. Ее родители прибыли в Грузию, чтобы заняться оформлением необходимых для перевоза тела документов.

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