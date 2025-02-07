Петербуржца, изнасиловавшего дочь секс-игрушкой, арестовали до 5 апреля

Суд арестовал на два месяца жителя Санкт-Петербурга, который под наркотиками изнасиловал секс-игрушкой семилетнюю дочь сожительницы. Об этом сообщил местный сайт 78.ru .

В суде мужчина выразил желание подписать контракт и отправиться на специальную военную операцию.

Накануне обвиняемый в компании друга принял наркотики и надругался над девочкой. Ее крики услышали двое других детей и позвонили матери. Вернувшись домой, женщина увидела своего ребенка в крови и вызвала скорую. Пострадавшую госпитализировали.

Мать девочки рассказала журналистам, что ее сожитель был ранее судим, регулярно изменял ей и употреблял наркотики.

Ранее в том же Санкт-Петербурге восьмиклассница пыталась сделать аборт и, попав в больницу, рассказала, что ее уже два года насилует отчим.