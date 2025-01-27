Школьница забеременела после изнасилования отчимом в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге беременная школьница заявила, что ее изнасиловал отчим

Восьмиклассница из Колпина пыталась самостоятельно сделать аборт, узнав о беременности от отчима. Девочка попала в больницу с внутренним кровотечением, сообщил 78.ru .

Пострадавшую госпитализировали из квартиры на Заводском проспекте. Оказавшись в клинике, 15-летняя школьница заявила, что на протяжении двух лет подвергается сексуальному насилию со стороны отчима. Мужчине 44 года, он работает крановщиком.

Медики оценили состояние девочки как средней тяжести. Также выяснилось, что восьмиклассница ранее проходила лечение в детской психиатрии. Она состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере. Правоохранительные органы приступили к проверке.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге семиклассница попала в больницу с беременностью от 20-летнего парня. Парню грозит уголовное дело за связь с 14-летней девочкой. У самой школьницы случился выкидыш.