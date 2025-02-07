Петербуржец под наркотиками изнасиловал семилетнюю дочь сожительницы

В Петербурге мужчина принял наркотики и надругался над семилетней дочерью сожительницы. Об этом сообщил телеканал 78.ru .

По данным журналистов, происшествие случилось в Красносельском районе. Злоумышленник изнасиловал ребенка интимной игрушкой. Надругательство он совершил в компании друга, который тоже принял наркотики.

Помимо пострадавшей, в доме находились еще двое детей. Они услышали крики сестры и позвонили матери. Когда женщина вернулась домой, то увидела дочь в крови. Она вызвала скорую, ребенка положили в больницу.

Насильника задержали. Выяснилось, что ранее он уже сидел в тюрьме. Правоохранители выясняют другие обстоятельства случившегося.

Ранее священника в Самаре арестовали за изнасилование 16-летней прихожанки. По данным следователей, он познакомился с ней на исповеди. Вину не признал. Известно, что у подозреваемого есть жена и четверо детей.